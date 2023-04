CdS – Napoli caput mundi! Circa 200 paesi collegati per il derby con la Salernitana

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul pubblico che assisterà al derby campano tra Napoli e Salernitana. Secondo il quotidiano la città di Napoli è stata completamente immersa nella parabola, con duecento televisioni che hanno trasformato la città in un sogno. Lo stadio è completamente pieno da un bel po’ di tempo, dimostrando come il Napoli sia diventato un luogo di intrattenimento . Ci sarebbe bisogno di uno o due ulteriori impianti per metterli tutti. Ci sono 200 giornalisti accreditati per coprire l’evento. Arrivano da tutto il mondo, incluso l’Argentina, il Brasile, la Francia e la Germania. Vogliono raccontare l’emozione di una città che aspetta da tanto tempo di essere felice. Questa volta sarà possibile grazie alle nuove tecnologie che permettono di goderci il caos gioioso di Fuorigrotta comodamente seduti sul divano. Per documentare la festa, le telecamere saranno posizionate in sei luoghi importanti della città, come il “Maradona”, Piazza del Plebiscito, Posillipo, Forcella, i Quartieri Spagnoli e il Lungomare per mostrare l’entusiasmo sfrenato. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sullo stadio di Napoli, dove sarà celebrato il primo scudetto senza Diego. Già quindici paesi stranieri hanno inviato i loro rappresentanti per assistere all’evento.