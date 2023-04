Festa scudetto, il piano definitivo per domenica 30: transito vietato ai veicoli, duemila agenti in arrivo

Il Comune di Napoli sta preparando l’ordinanza con la “maxi-ztl” per la festa scudetto, che ci sarà solo nel caso dello spostamento della partita tra Napoli e Salernitana. Attualmente prevista per sabato 29 aprile, questa potrebbe essere rinviata a domenica 30 aprile, in contemporanea con Inter-Lazio. In caso di vittoria del Napoli e di mancata vittoria della Lazio a Milano, infatti, gli azzurri si aggiudicherebbero matematicamente il titolo di campioni d’Italia. Intanto, è in fase di preparazione il contenimento dei festeggiamenti.

Transito di auto e moto vietato nel centro storico e divieto di vendita di bottiglie di vetro da domenica 30 aprile a lunedì 1 maggio. Città inoltre blindata con circa duemila uomini delle forze dell’ordine ed un centinaio di varchi da presidiare. “Un’organizzazione – sottolinea il sindaco Manfredi – che segue in prima persona il ministro dell’Interno. Stiamo lavorando tutti insieme affinché ci sia una festa. È un momento di grande gioia e lavoriamo perché si possa vivere in sicurezza e pertanto metteremo in campo tutte le iniziative necessarie”.