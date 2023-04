Novellino: “Il Napoli ha meritato lo scudetto”

Walter Novellino, allenatore della Juve Stabia ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e della stagione azzurra. Ecco cosa ne pensa:

“Rinvio di Napoli-Salernitana? Non c’è bisogno di niente, il Napoli ha meritato lo scudetto, è una squadra impressionante, vivo a Castellammare e la città è tutta tappezzata d’azzurro e sono felicissimo. Ricordo quando portai il Napoli in serie A nel 2000 vedevo tutto imbandierato, ora posso solo immaginare la gioia dei napoletani. Gli azzurri hanno impressionato sotto l’aspetto del gioco, sono andati via i grandi senatori ma con molta serenità la società ha lavorato e Spalletti, bravissimo, ha fatto altrettanto e ha dato alla squadra un gioco straordinario. Quando ottieni certi risultati i complimenti vanno fatti a tutti”.