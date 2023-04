Gazzetta – Potrebbe ritornare il tifo organizzato al Maradona già da domani

Il tifo organizzato dovrebbe tornare già da domani al Maradona, munito di bandiere, tamburi e megafoni.

Questa è la notizia che trapela stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dopo l’apertura di patron ADL nei confronti dei tifosi azzurri. Tutto porterebbe a procedere tranquillamente verso un ritorno alla normalità contro il Verona, per prepararsi alla bolgia di martedì sera: “Verso la soluzione? Come risponderanno i gruppi del tifo organizzato azzurro, quelli che hanno fatto anche a cazzotti in curva B fra chi voleva restare in silenzio e chi invece intendeva insultare De Laurentiis? Una risposta ufficiale non c’è, ma alcuni fatti lasciano pensare a una possibile soluzione. O comunque a un ritorno verso la normalità. Gli ultrà hanno fatto regolare richiesta alle autorità per portare in curva tamburi, megafoni e bandiere. Ed è possibile che ciò già accada per la partita di domani contro il Verona”.