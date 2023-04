Gazzetta – A San Siro è mancato solo il goal: pesanti le assenze di Osimhen e Simeone

A San Siro è mancato effettivamente solo il goal: non roba da poco insomma.

Ne ha parlato a tal proposito proprio stamane l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, facendo riferimento alle gravi assenze di Osimhen e Simeone, alle quali si è aggiunto uno stato di forma non proprio eccezionale di Raspadori: “La sfida di Milano ha dimostrato che sul piano del gioco il Napoli si è ritrovato, cancellando l’inguardabile prestazione al Maradona contro i rossoneri campioni d’Italia uscenti. La differenza l’hanno fatta i portieri – altissimo il rendimento di Maignan, normale quello di Meret – e soprattutto la mancanza di un finalizzatore di gioco, meglio ancora se Victor Osimhen. Sì perché con l’assenza dell’altro infortunato Giovanni Simeone e con Giacomo Raspadori non ancora al meglio, l’idea Eljif Elmas falso nove non è stata malvagia, ma è servita più per guidare il pressing alto, che per trovare una finalizzazione del gioco”.