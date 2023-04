CorrSport – Spalletti e il suo messaggio post Champions: ora tocca al Maradona

Luciano Spalletti ha lanciato un appello forte e chiaro ai tifosi del Napoli post sconfitta a San Siro.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la distanza dal big match di ritorno si riduce sempre di più e il tecnico ha parlato ai supporters partenopei con il cuore in mano per riportare il tifo sugli spalti:“È con i dettagli che si allestisce un sogno: e adesso che si può credere d’esserci in prossimità, non vicini ma neppure lontani, conviene studiarle tutte per non doversi poi tormentare con i rimpianti. Mentre Milan-Napoli sta per finire e Napoli-Milan è praticamente cominciata, Luciano Spalletti dà ulteriore ampiezza al proprio ruolo, smette la tuta d’allenatore, si infìla un abito d’ordinanza e come un totem, un guru o semplicemente un buon padre di famiglia”.