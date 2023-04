Il Mattino: “Il Napoli ci prova, ma trova un Maignan insuperabile. Qualificazione apertissima”

Il primo atto dei quarti di Champions League tra Milan e Napoli viene deciso dai rossoneri. Per Il Mattino non è tutto perduto: gli azzurri possono ancora centrare la qualificazione. E’ un insuperabile Maignan a salvare i suoi. Ecco cosa scrive in merito il noto quotidiano.

“Il Napoli ci prova con grande pericolosità soprattutto nei primi venti minuti e nel finale nonostante l’inferiorità numerica ma trova un Maignan insuperabile. La qualificazione che resta apertissima perché gli azzurri al Meazza se la giocano a viso aperto sfiorando più volte il gol, a differenza del Milan che oltre alla rete crea solo un altro grande pericolo, la traversa di Kjaer. E ora il secondo round con gli azzurri che possono ribaltare il primo verdetto”.