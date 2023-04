Dalla Georgia: “Arbitraggio scandaloso. Il ritorno dimostrerà se sarà la battaglia di Waterloo per noi o per il Milan”

Kahka Dgebuadze ha commentato la sconfitta del Napoli a Milano, sulla sponda rossonera. “Prima di tutto, abbiamo perso una battaglia, – scrive il traduttore e giornalista georgiano – ma la guerra non è persa. La seconda partita dimostrerà se sarà la battaglia di Waterloo per noi o per il Milan. Per quanto riguarda la qualità del gioco, non posso criticare la squadra. I ragazzi hanno fatto del loro meglio. Ma nel calcio come nella vita non sempre non sempre gli sforzi si trasformano in successo. Il Napoli oggi meritava di perdere? Ovviamente no. Quanto all’arbitraggio, è il più scandaloso di questa stagione. Ma che senso ha parlare di questo? Sfortunatamente, non esiste alcun meccanismo per ripristinare la giustizia dopo la partita. Ora concentrazione totale sulla partita contro il Verona. La Champions League va bene ma non dimentichiamoci che le generazioni di napoletani hanno sognato per 33 anni lo scudetto, non la Champions League. In bocca al lupo alla nostra squadra e che Dio benedica Napoli e i napoletani. #ForzaNapoliSempre”.