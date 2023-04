Il Mattino – Osimhen verso il forfait per Milano: da Castel Volturno segnali poco incoraggianti

Arrivano segnali poco incoraggianti dal Training Konami Center di Castel Volturno per Milan-Napoli in ottica Osimhen.

Come riportato stamane a più riprese e in prima pagina dall’edizione de Il Mattino, infatti, la convocazione del nigeriano per il match di andata in quel di San Siro è in serio dubbio: l’attaccante sta continuando il lavoro personalizzato, non è riuscito a fare parte del programma di ieri con la squadra o con altri compagni. Continua a lavorare da solo per il recupero, ma a pochi giorni dalla trasferta di Milano non è un segnale positivo in grado di dare fiducia, soprattutto in virtù della titolarità. Si proverà a portarlo quantomeno in panchina, ma ad oggi le sue condizioni richiedono calma e ponderazione: in caso di ricaduta l’ex Lille potrebbe chiudere anzitempo la stagione.