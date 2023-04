Storie da libro cuore: il professore Mario Rui pronto a guidare il Napoli

Mario Rui sa bene cosa significa assistere all’entusiasmo dei tifosi del Napoli.

Quest’anno “il professore” è diventato il vero amuleto dei supporters partenopei e di mister Spalletti: con lui in campo il Napoli non sbaglia praticamente mai, la sua esperienza ha avuto un impatto devastante nel nuovo ciclo aperto dai vari Kim e Kvara. Da unica conferma del passato a certezza del presente il passo è stato brevissimo per il portoghese: oltre all’apporto tecnico fornito sul rettangolo verde con assist al bacio per i tagli di Osimhen e di Simeone, la sua leadership, a volte anche iraconda, si è dimostrata preziosa ai fini dei risultati che gli azzurri stanno ottenendo su qualsiasi campo.

Difficile affermare che le premesse di Dimaro Folgarida fossero questo: ad inizio stagione tra contestazioni e silenzi vari, era davvero complicato aspettarsi un rendimento del genere: e la bellezza di tale risultato sta proprio nell’emblema di un’incertezza e di una meravigliosa scoperta che ha visto Mario Rui in primo piano durante tutto l’arco della stagione.