Kim Kim Kim: il coro del Maradona e un futuro da dominare per il sudcoreano

Kim Min-Jae è il simbolo del nuovo Napoli: quel volto genuino, dedito al lavoro, all’insegna del sacrificio singolare e collettivo.

Il suo acquisto in estate aveva suscitato tantissimi dubbi, sia per la provenienza dal campionato turco sia per la casella che inevitabilmente andava a ricoprire: sarebbe stato lui l’erede di KK, idolo della tifoseria e colonna difensiva invidiata in tutto il mondo dei pallonari. Un arrivo passato in sordina, poche parole fuori dal campo e tanti fatti sul rettangolo verde: è così che Kim si è preso il Napoli, in silenzio e spingendo sempre se stesso oltre il massimo, oltre gli stimoli del Maradona che basterebbero a caricare i calciatori che vestono l’azzurro.

Con Rrahmani è nata un’intesa importante, un binomio che funziona alla grande nonostante sia solo il primo anno insieme alla difesa della retroguardia partenopea: il kosovaro ha trovato nel sudcoreano una spalla fondamentale per proseguire il suo percorso di crescita, iniziato oramai due anni fa e proseguito con ottimi risultati nella scorsa stagione, al fianco della comandante KK. L’ex Fenerbahçe ha già gli occhi puntati di mezza Europa sul proprio conto: Manchester United su tutti, pronto a fare follie per acquistare le prestazione del difensore centrale. Il Napoli è pronto a lavorare sulla clausola, fissata a 50 milioni e valida solo per la sessione estiva di calciomercato, ma intanto continua a godersi lo spettacolo che il sudcoreano offre sul campo da gioco, condito dall’entusiasmo dei tifosi partenopei, oramai dediti a dedicargli il coro “Kim, Kim, Kim” dovunque vada il nostro Napoli.