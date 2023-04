Pagelle MN: Vittoria di misura degli azzurri contro un ottimo Lecce

Ecco a voi le pagelle della gara tra Lecce e Napoli:

Meret: Ottima parata a inizio gara per il portiere italiano sul tiro di Maleh, non può nulla sul gol di Di Francesco 6

Di Lorenzo: Gol fondamentale per il capitano azzurro, arriva il suo secondo gol in campionato dopo quello di Salerno. 7,5

Rrhamani: Il kosovaro ha fatto una partita di buona concentrazione e precisione, mantiene a bada Ceesay insieme a Kim. 6

Kim: Stesso discorso per Kim ma dobbiamo ovviamente annotare il bellissimo assist per la testa di Di Lorenzo. 7

Mario Rui: Buona la gara del classe ’91 che è sempre attento in entrambe le fasi. Ottimo il cross su punizione che ha poi portato il vantaggio del Napoli. 6

Lobotka: Il professore del centrocampo dei partenopei è tornato a dare le geometrie giuste alla squadra, ottimo segnale in vista della Champions. 6,5

Anguissa: Discreta gara per il centrocampista azzurro, non è dominante come all’inizio ma dovuto indubbiamente alle molteplici gare senza nemmeno mai uscire nel secondo tempo. 6

Elmas: Il macedone è sembrato un po’ in difficoltà in termini di attenzione e di dedizione alla gara, poco incisivo per tutta la sua gara. 5,5

Kvara: Molto buona la gara per il classe 2001, pimpante e sempre pronto per farsi dare palla sui piedi per inventare le giocate giuste. 6,5

Lozano: Torna titolare dopo la classica e consueta staffetta con Politano, va vicino al gol con il sinistro ma trova un attento Falcone che ha altre idee. 6,5 (Ndombele: Entra discretamente nei meccanismi della gara. 6)

Raspadori: Forse insieme a Elmas è quello che ha avuto più difficoltà di tutti. Tornato titolare dopo l’infortunio, è comprensibile una gara di questo tipo. 5,5 (Simeone: Ingresso sfortunato per l’attaccante che dopo pochi minuti lascia il campo per problemi fisici: SV) (Politano: SV)