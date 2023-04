TOP: Non possiamo non mettere il capitano azzurro, il migliore dei suoi per tutta la gara. Dopo il suo gol grande gesto quello di andare ad esultare con tutnata la panchina del Napoli. Quota 2 gol in campionato dopo la rete contro la Salernitana.

FLOP: Il flop di giornata invece è il classe 2000 Raspadori; mai decisivo e poco pericoloso. Baschirotto e Umtiti gli prendono le misure praticamente subito. Jack deve trovare la condizione giusto per questi ultimi mesi.