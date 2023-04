Spalletti: “Possono entrare tutti, ad esempio posso parlare di Ostigard, che si allena alla grande”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera al ‘Via del Mare’ tra Lecce e Napoli. Tra i tanti argomenti trattati in conferenza stampa anche quello del turnover, in cui il mister ha affermato che possono entrare tutti, parlando molto bene di Ostigard. Queste le sue parole: “Possono entrare tutti. Posso parlare ad esempio di Ostigard, che si allena alla grande ed ha caratteristiche diverse rispetto ad altri. Lui è un calciatore sano sia a livello mentale che a livello muscolare, che si allena alla grande ed inoltre lotta su tutti i palloni”.