L’Osservatorio ha preso la sua decisione in merito alle trasferte dei tifosi di Napoli e Milan per le due sfide di Champions League. A riportare le notizia, l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Stando a quanto spiegato dal quotidiano, pare che sia i residenti in Campania che in Lombardia potranno accedere al settore ospiti rispettivamente di San Siro e del Maradona in occasione dei due big match, ma a una condizione: essere in possesso della Fidelity card della propria squadra.