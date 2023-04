Mattino – Vertice in Prefettura: ci sarà ADL, si parlerà di tifo organizzato

Previsto domani un nuovo vertice in Prefettura. A parteciparvi il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il presidente Aurelio De Laurentiis, che siederanno al tavolo del prefetto Claudio Palomba.

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, argomento di dibattito sarà il tifo organizzato. Si cercherà, infatti, di trovare un punto d’incontro tra le parti in vista degli eventuali festeggiamenti per lo scudetto, attualmente pensati a numero chiuso a Piazza del Plebiscito con sistema di prenotazioni.