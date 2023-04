CdS – Richiesta dei gruppi ultras a Spalletti di mediare con il presidente De Laurentiis per tutte queste problematiche

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione spinosa riguardante le proteste dei gruppi ultras napoletani. Secondo il quotidiano i contestatori stanno chiedendo pubblicamente a Spalletti di agire come mediatore tra De Laurentiis e gli ultras. Purtroppo, il dialogo tra i club e i tifosi è inesistente ed esiste una frattura storica. Tra gli ultras uniti nella polemica contro il presidente, c’è una divisione in due fazioni: quelli che rifiutano di sottoscrivere la Fidelity Card anche se questo significa non poter entrare allo stadio e quelli che invece l’hanno già sottoscritta. Oltre a ciò vi è anche che , i quarti di coppa con il Milan vedono critiche anche per il prezzo dei biglietti delle curve. Il prezzo dell’ingresso è di 72 euro per gli abbonati e 90 euro per i non abbonati, senza differenza tra anello superiore e inferiore. Tuttavia, gli ultras sono insoddisfatti del divieto di portare bandiere, tamburi e fumogeni, consentiti invece in altre zone dello stadio. Nonostante il punto 13 del regolamento d’uso dello stadio richieda un’autorizzazione per l’utilizzo di tamburi e bandiere, durante gran parte della stagione non sono accadute violazioni. Tuttavia, gli incidenti avvenuti con gli ultras della Roma hanno portato ad una maggiore attenzione sulla questione.