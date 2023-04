L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla reazione di Luciano Spalletti post sconfitta con il Milan. Secondo il quotidiano dopo la sconfitta con il Milan, il tecnico e i suoi ragazzi hanno analizzato gli errori commessi in campo per correggerli. Niente scusa e si è lavorato serenamente per migliorare. Adesso l’attenzione è rivolta alla prossima partita contro il Lecce, con l’obiettivo di vincere e conquistare una posizione nella semifinale in Champions.