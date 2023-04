GdS – Prosegue il recupero di Osimhen! Il nigeriano scalpita per esserci nell’andata della Champions

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il giocatore nigeriano ha svolto solo fisioterapia per curare l’infortunio all’adduttore sinistro, in quanto il riposo può essere un rimedio efficace. Sarà esaminato nuovamente nei prossimi giorni per valutare la lesione distrattiva e capire se è necessario intervenire ulteriormente. La priorità è la guarigione del problema muscolare del calciatore, senza fretta per raggiungere l’obiettivo che non sarà Lecce e prevenire ulteriori infortuni. Il team medico sta lavorando duramente per far recuperare il giocatore al meglio. L’obiettivo è la partita d’andata di Champions League. Il numero 9 del Napoli vuole essere presente e contribuire in una partita che potrebbe influire sul futuro della squadra nella competizione europea più importante.