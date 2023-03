GdS – Questa la situazione rinnovi in casa Napoli! Tre situazioni intricate da risolvere

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano il futuro del Napoli è al centro delle attenzioni, non solo per quanto riguarda Kvaratskhelia e Osimhen. Il valore del team risiede anche nella sua capacità di lavorare come un ingranaggio perfetto sotto la guida di Spalletti. Il tecnico azzurro è soddisfatto dell’organico attuale e vorrebbe confermarlo anche nella prossima stagione, nonostante alcune situazioni difficili che Cristiano Giuntoli sta gestendo. I contratti sono quelli di Rrahmani, Lozano e Zielinski che scadono nel 2024. Il Napoli sta lavorando per rinnovarli per non perderli a zero l’anno prossimo. In alternativa, la società è pronta a valutare eventuali offerte grazie alla loro ottima stagione. Nonostante le diverse situazioni, il club manterrà la stessa politica salariale per tutti i giocatori e cercherà di ridurre alcuni stipendi anche in caso di vittoria dello scudetto, come quelli di Zielinski e Lozano.