Il Mattino – In tanti vogliono Kim ed Osimhen! Il Napoli fissa il loro prezzo

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sulle situazioni riguardanti Victor Osimhen e Kim Min-Jae. Secondo il quotidiano la stagione dell’Napoli è stata eccezionale, con Osimhen, Kim e Kvaratskhelia che hanno dimostrato di essere fondamentali per la squadra. A causa dell’interesse di diverse altre squadre, il Napoli ha deciso di stabilire un prezzo per questi giocatori. Il Napoli potrebbe valutare la cessione di Osimhen in caso di un’offerta tra i 150 e i 160 milioni e decidere di blindare Kvaratskhelia. Il Napoli ha stabilito un prezzo per Kim, che varia da 55 a 70 milioni in base all’interesse della società acquirente.