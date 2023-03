CdS – Il desiderio di De Laurentiis è aprire un ciclo. Cercherà dunque di tenere Osimhen e Kvaratskhelia

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle parole di De Laurentiis durante il Premio Bearzot. Secondo il quotidiano il patron azzurro preferisce non commentare al momento e valutare tutte le opzioni disponibili in modo appropriato. Ritiene che i suoi attori siano eccezionali ed è fiducioso di trovare una soluzione adeguata per tutti i soggetti coinvolti. L’idea è di lasciare intatto il parco divertimenti costruito in diciotto anni, arricchendolo solo se necessario e posizionandolo accanto a Osimhen e Kvaratskhelia. Tuttavia, è ancora troppo presto per esplorare i dettagli di questo universo complesso che potrebbe essere difficile da controllare.