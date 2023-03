GdS – Spalletti verso il rinnovo! Bisognerà capire solo la durata del contratto

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul rinnovo di Luciano Spalletti sulla panchina azzurra. Secondo il quotidiano Aurelio De Laurentiis ha confermato che Luciano Spalletti rimarrà ad allenare il Napoli, durante una cerimonia civile al Maschio Angioino. La loro collaborazione sembra destinata a durare ancora per un po’. È importante capire la durata del contratto di Spalletti con il Napoli per il futuro, considerando anche la possibilità di un prolungamento fino al 2024. De Laurentiis potrebbe prolungare l’accordo esistente di dodici mesi, in modo da continuare a collaborare fino al 2025.