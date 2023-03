Gazzetta – Napoli libero mentalmente: non ha nulla da perdere in Champions

Oggi il Napoli scoprirà la sua avversaria ai quarti di finale di Champions League.

Come riportato stamane dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, gli azzurri hanno già in tasca un bottino importante in questa edizione di UCL, oltre ad un traguardo che è entrato di diritto nella storia del club. Una squadra, quella allenata da Luciano Spalletti, che assomiglia al Benfica secondo la Rosea: “Il Napoli è la squadra più spettacolare e divertente con il Benfica di Schmidt. Non ha niente da perdere, gioca con leggerezza, combina energie apparentemente infinite con meccanismi a orologeria. Il riferimento più appropriato è il Milan di Sacchi, anche lui alla seconda stagione nel Milan quando vinse la Coppa Campioni nell’89. Quella di Sacchi è stata la prima rivoluzione dai tempi del calcio totale, ma nel suo piccolo anche Spalletti conduce un attacco al sistema: la grandezza è stata accorgersi che, con ritmo alto e mentalità offensiva, avrebbe fatto il vuoto in Italia e sorpreso l’Europa”.