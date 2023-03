CorrSport – ADL indignato dai tafferugli in città: la sua richiesta parte da lontano

ADL vorrebbe che venisse completamente riformato il concetto di stafio.

Ecco quanto riportato stamane dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport sulla vicenda che ha colpito la città di Napoli pre e post Napoli-Francoforte: “Le due giornate di Napoli, in quell’atmosfera irrespirabile, tra il terrore e lo sgomento, stanno evaporando come l’insopportabile psicosi che s’è avvertita nei vicoli, nel Centro Storico, a Piazza del Gesù: e da quelle 48 ore – che ancora rappresentano il patrimonio dello scempio – Aurelio De Laurentiis ne esce addolorato ma anche arrabbiato, inviperito con il sistema e contro questa società moderna che si fa scudo della retorica tanto al chilo”. Ecco l’idea del patrona azzurro: “Ci sono ragioni, in questi scenari, che arrivano da lontano, che hanno radici profonde e meriterebbero azioni serie: lo dico da un po’, forse da sempre, io vorrei che anche qui da noi si applicasse la legge inglese, con una regolamentazione che trasformasse lo stadio in un luogo sacro per le famiglie, per i bambini”.