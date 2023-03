Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto nel corso del prepartita di Napoli-Atalanta ai microfoni di Dazn.

“Un solo cambio da Napoli-Lazio? Confermo la formazione lì perché abbiamo lavorato qualche giorno in più in questo periodo. Abbiamo sempre 5 sostituzioni, le gare si giocano in 16 e ci sono quelli che abituati a giocare dall’inizio non abbiano l’abitudine a subentrare e viceversa. Non è facile cambiare”.