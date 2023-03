Gazzetta – Sconfitti ma vivissimi: i numeri spiegano la tranquillità di Spalletti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola esamina il risultato negativo contro la Lazio, sottolineando come Spalletti abbia avuto ragione nel prevedere che la sua squadra sarebbe stata in grado di produrre ugualmente volume di gioco. Il tecnico è pronto a ricaricare tutti per l’Atalanta, “Sconfitti ma vivissimi” sono infatti le parole con cui conclude l’analisi del quotidiano milanese:

“Luciano Spalletti ha utilizzato le moderne tecniche di valutazione della prestazione della squadra per confermare ciò che i dati e le percezioni avevano già indicato, nonostante queste ultime talvolta non coincidessero. Seduto in panchina, il suo sguardo aveva visto che la partita tra Napoli e Lazio non aveva offerto meno di quanto fatto finora: ciò che è mancato è stata la “finezza tecnica” tipica della squadra azzurra durante questa stagione. Di conseguenza, proprio quei giocatori che sono solitamente abili nel palleggio e nell’uno contro uno (Lobotka e Kvaratshelia) non hanno dato il meglio di loro stessi”.