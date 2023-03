Repubblica – Sarri stava per lasciare il Napoli già nel 2016: ecco perché

L’indomani della sconfitta con la Lazio di Sarri per 1-0, Antonio Corbo svela su Repubblica un retroscena molto interessante. Per farlo, il giornalista va indietro di 7 anni, nel 2016 al tempo del sfida al Bernabeu contro il Real Madrid in Champions League. Ecco cosa scrive: “Sarri non è più l’allenatore che il 17 febbraio 2016 negli ottavi di Champions portò il Napoli a schiantarsi sul Real Madrid, “perché noi giochiamo in un solo modo”. E nella notte dopo la lite con De Laurentiis tentò di piantare tutto, e volare via”.