Notte amara per Spalletti quella di ieri! Le pagelle dei quotidiani sportivi per il tecnico azzurro

Prima sconfitta al Maradona in campionato per il Napoli di Spalletti, battuto di misura dalla Lazio di Sarri. Il tecnico azzurro è stato bocciato da quasi tutti i quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport gli dà 6. I rischi li aveva paventati tutti ma stavolta non gli è riuscito di sistemare in corsa la gara. Deve capire se si tratta di raffreddore o inizio influenza. Il Corriere dello Sport dà 5. Partita non di grande livello da parte del Napoli. Spalletti non perdeva in casa da undici mesi. La prima battuta d’arresto interna non cambia il senso del campionato e il Maradona continua a sostenere i suoi ragazzi. Tuttosport dà 5,5. Anche la squadra del Napoli di Luciano sembra essere umana, provando a cambiare le sue mosse con alcune sostituzioni ma anche loro ‘tradiscono’ il tecnico. Il Mattino dà 5. Dopo 25 partite, può arrivare il momento in cui trovi qualcuno che giochi a scacchi come te e riesca a confonderti. È quello che è successo a Sarri: la palla del Napoli si muoveva lentamente e talvolta non si muoveva affatto, proprio come al solito. Il ritmo accelera nella ripresa e l’inerzia cambia. Tuttavia, la Lazio segna un gol, quindi si passa a un 4-2-4. Ma è stata una serata sfortunata; succede.