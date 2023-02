CdS – L’Inter cade a Bologna ma il Napoli non perde la concentrazione

Nonostante la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna, il Napoli di Spalletti continua a rimanere concentrato, puntando a fare sempre meglio sia in campionato che in Champions.

Squadra e allenatore, infatti, appreso il ko nerazzuro, non si sono lasciati andare a festeggiamenti. Al contrario, hanno mantenuto alta la tensione, senza mollare la presa.

Il gruppo sa che nulla è ancora certo e che ci sono tante altre partite da dover giocare. Marzo sarà un mese impegnativo tra Lazio, Atalanta e Torino in Serie A, senza dimenticare il ritorno europeo contro l’Eintracht. Quindi, mai abbassare la guardia.