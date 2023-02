Gazzetta – Osimhen sempre più trascinatore di questo Napoli

Leader sia in campo che nello spogliatoio, Victor Osimhen sta diventando vero e proprio motivatore di questo Napoli, tanto da pretendere sempre di più da se stesso e dai suoi compagni.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, c’è un episodio risalente alla fine del primo tempo contro l’Empoli che fa capire l’atteggiamento vincente del nigeriano. Dopo i primi 45′ di gioco, infatti, l’attaccante sembrava quasi arrabbiato: voleva che la squadra s’impegnasse oltre quanto fatto fino a quel momento.

Ricordando come finì lo scorso anno, gli azzurri non dovevano commettere lo stesso errore. Per questo, Victor incitava i compagni a mettercela tutta. Alla fine, ha avuto la meglio.