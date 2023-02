CdS – Il Napoli blinda un titolarissimo: i dettagli

Kim Min-Jae è ormai uno degli insostituibili del Napoli di Spalletti. Il sudcoreano ha spazzato via il ricordo di un pilastro fondamentale della difesa azzurra come Kalidou Koulibaly. Sicuramente attirerà l’attenzione di tante big. L’azzurro ha una clausola rescissoria variabile valida solo per l’estero e in vigore nei primi quindi giorni di luglio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, pare che sul difensore azzurro sia piombato il Manchester United, pronto a versare l’importo della clausola che è di 48 milioni. Diversa l’opinione del Napoli, intenzionato a blindare il muro asiaco. De Laurentiis sarebbe pronto a ritoccare il contratto di Kim con un aumento della clausola che passerebbe a 65 milioni.