CdS – Spalletti tira un sospiro di sollievo: Osimhen ci sarà ad Empoli!

Victor Osimhen è la punta di diamante del Napoli, sono 20 i gol segnati tra Champions e Campionato. Vero trascinatore e goleador, idolo dei bambini e dei tifosi. Ha preoccupato la sua condizione fisica dopo la partita di venerdì a Sassuolo e sopo la sostituzione di martedì.

Secondo Il Corriere dello Sport, non c’è da preoccuparsi. Il calciatore nigeriano sta bene ed è in forma: “Osimhen sta bene e non ci sono preoccupazioni per quanto riguarda un possibile problema al flessore. La sostituzione di martedì è stata frutto di mera precauzione. Tuttavia Spalletti valuterà attentamente se concedere o meno un parziale riposo al Castellani al suo centravanti che sta viaggiando ad una media reti da autentico marziano”. Scrive il quotidiano.