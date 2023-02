CdM – De Laurentiis ed il sindaco Manfredi lavorano già alla festa scudetto. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulle iniziative per festeggiare in città la conquista dello scudetto. Secondo il quotidiano ne stanno discutendo il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis che si sentono spessissimo al telefono. Il Comune vorrebbe pianificare insieme al club, ipotizzando una diretta televisiva con un maxischermo da fare in piazza Plebiscito e con un piano traffico ad hoc per quella giornata per permettere l’immancabile festa, quando sarà. Senza escludere che al patron azzurro, nato a Roma, dovrebbe essere riconosciuta, se lo vorrà, anche la cittadinanza onoraria di Napoli.