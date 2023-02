Il Mattino – De Laurentiis deciso a riscattare il Cholito Simeone. Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul futuro di Giovanni Simeone in azzurro. Secondo il quotidiano in seguito al messaggio d’affetto spedito dal calciatore, il Napoli ha intenzione di proseguire con Giovanni, dopo aver dimostrato tanto in così poco tempo. La cifra dell’eventuale riscatto si aggirerebbe intorno ai 17 milioni. Ci sarebbe anche la benedizione da parte del patron, affascinato dalle caratteristiche del Cholito e del suo impatto. Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma il futuro di Simeone sarà ancora a tinte azzurre.