CorrSera – Nuove intercettazioni sul caso bilanci della Juventus. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sull’indagine del bilancio riguardante la Juventus. Secondo il quotidiano spuntano nuove intercettazioni nell’ambito delle indagini sui bilanci della Juventus. Si fa riferimento al mercato e al mondo dei calciatori in generale, come emerge da una telefonata del Direttore sportivo Federico Cherubini al manager dell’area finanza Stefano Bertola. Qui il ds bianconero afferma che il peggiore guadagna come il migliore dell’Atalanta. Emerge anche lo stesso Cherubini accusa l’ex il predecessore, Fabio Paratici di esser stati arroganti sul mercato. Perché prima non avrebbe preso Higuain a 90, ma Gabriel Jesus a 10, e lo fa diventare uno da 90. Emerge anche in un’annotazione della Guardia di finanza, una telefonata con Agnelli del 9 agosto 2021, con un riferimento a Federico Chiesa. Cherubini afferma che quello di Chiesa non gli sembra il profilo di un giocatore che può restare tanti anni alla Juve, a causa del suo entourage che ricerca sostanziosi aumenti economici. Infine è saltata fuori una dichiarazione riguardante l’Under 23 tra l’ex dg Arrivabene e Cerrato. Arrivabene chiede al direttore finanziario di fargli un report sui costi dell’under 23. La risposta è stata che quello lì è un carrozzone creato perché non sapevamo più dove mettere i giocatori.