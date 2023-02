GdS – Il Napoli interessato al difensore dell’Eintracht Francoforte Ndicka. I dettagli

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli è interessato al difensore Evan Ndicka dell’Eintracht Francoforte, il cui contratto del centrale franco-camerunense è in scadenza a giugno 2023. Il centrale ventitreenne nato a Parigi sicuramente non rimarrà nella sua attuale squadra. L’Inter lo sta seguendo; idem la Juventus, la Roma e il Napoli, ma la concorrenza dei top club inglesi è tosta. In più c’è il Siviglia che ha provato invano a prenderlo a gennaio per anticipare tutti.