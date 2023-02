CdM – Per lo Scudetto decisive le partite contro le piccole. Il Napoli per il momento ha perso soltanto due punti

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla corsa Scudetto del Napoli. Secondo il quotidiano lo scudetto passa anche per le “piccole”, un fronte che in passato spesso ha regalato delusioni. Nello scorso campionato il Napoli ha perso 13 punti potenziali contro le squadre dal nono posto in giù. Furono 2 contro il Sassuolo, 2 contro il Cagliari retrocesso, 6 contro l’Empoli e 3 contro lo Spezia. Finora il cammino è stato completamente diverso, il Napoli ha fatto percorso pieno eccetto i pareggi contro la Fiorentina in trasferta e il Lecce al Maradona. Il vantaggio sull’Inter passa anche dalla capacità di non abbassare mai la tensione e superare anche avversari come Empoli e Spezia che a Fuorigrotta hanno puntato soprattutto sulla compattezza difensiva. L’Inter non ha avuto lo stesso passo contro le “piccole”, ha perso 8 punti potenziali contro Udinese, Monza ed Empoli.