Tuttosport – Il ritorno di Contini, mette sul mercato Marfella. I dettagli

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in uscita. Secondo il quotidiano il Napoli ha deciso di appropriarsi nuovamente di Nikita Contini, in prestito da sei mesi alla Sampdoria. A Genova non ha mai giocato, tranne la sfida valevole per la Coppa Italia. Quindi, dopo l’ultimo affare con i blucerchiati la società ha optato per questa decisione. L’approdo alla Corte del Vesuvio modifica le gerarchie tra le file azzurre che ora vedranno dei cambiamenti. L’approdo di Contini comporterà una cessione tra le file azzurre. Al momento, in uscita sembrerebbe esserci Davide Marfella, ormai destinato al prestito altrove. La soluzione più adeguata sarebbe un club di Serie C in grado di garantirgli minuti importanti