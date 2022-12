CdS – Anche Samardzic nella lista di Giuntoli! Anche lui potrebbe esser bloccato per giugno

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli ha un particolare interesse anche per il centrocampista dell’Udinese Lazar Samardzic. Il giovane tedesco piace molto al tecnico azzurro Luciano Spalletti. L’Udinese è bottega cara dalla quale, però, il Napoli spesso attinge, forte di rapporti consolidati nel tempo. Anche qui la volontà è avvicinarsi subito al giocatore, un modo per anticipare la concorrenza. Dialoghi aperti con l’Udinese con cui c’è già stato più di un approccio.