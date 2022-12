Il Napoli stasera affronterà il Villareal, nella terza amichevole di questa preparazione della stagione e oggi è stata diramata la lista dei convocati, dopo aver diramato il report.

Sarà assente Politano in questa sfida a causa di un affaticamento muscolare. Questo il report:

“Seduta mattutina di rifinitura per il Napoli all’SSCN Kinami Training Center. Gli azzurri preparano l’amichevole con il Villarreal in programma questa sera allo Stadio Maradona alle ore 20.30.

La squadra ha svolto una prima fase di attivazione in palestra. Successivamente torello ed esercitazione tattica.

Chiusura con partitina a campo ridotto. Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in campo. Politano non prenderà parte alla gara di stasera per un affaticamento muscolare”.

Questa la lista dei convocati:

Portieri: Idasiak, Marbella, Meret.

Difensori: Barba, Di Lorenzo, Hysaj, Jesus, Mario Rui, Ostigard, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Demme, Elmas, Gaetano Lobotka, Marchisano, Ndombele, Spavone, Zerbin.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Raspadori, Russo, Simeone.