Anche Luciano Spalletti ha voluto ricordare Sinisa Mihajlovic e lo ha fatto in esclusiva a “Sky Sport” in vista della sfida tra Napoli e Villareal che si giocherà stasera.

Il tecnico del Napoli ha speso queste parole per il suo collega serbo:

“Il calcio sta vivendo un momento bruttissimo, Sinisa è stato un avversario di quelli leali sempre, ogni volta che l’ho incontrato, da giocatore o da allenatore, ti faceva sapere in anticipo cosa pensasse delle persone e delle circostanze. Lui detestava le maschere, non le ha mai avute, neanche durante la malattia. Ha insegnato a tutti a non abbassare mai lo sguardo dinanzi alle difficoltà. Chi gli è stato vicino ha visto il suo carattere rafforzato, essendo lui un uomo forte. Fra noi ci sono sempre stati grandi abbracci prima che ci affrontavamo; una volta segnò contro di me 3 goal da calcio piazzato, ogni volta che si apprestava a tirare le punizioni mi nascondevo in panchina, aveva una potenza e una precisione fuori dal comune. Lo scorso gennaio, in Bologna-Napoli, l’ultima volta che ci siamo affrontati, mi ha espresso la sua simpatia per la nostra squadra e il nostro tifo, e ora per noi sarà un grande aiuto avere il suo supporto: sono sicuro che guarderà le partite affianco a Diego”.

Fonte: Sky Sport.