CdM – Brand Napoli, che crescita con ADL: azzurri nella top 3 con due top club Europei!

L’istituto di ricerche di mercato nel campo dello sport, entertaiment e sponsorizzazione compiuto da Yougov Sport, ha certificato la crescita del brand Napoli avvenuta sotto la gestione oculata del presidente De Laurentiis. Gli azzurri si posizionano alle spalle di Milan e Real Madrid i termini di crescita, misurata attraverso un’indagine a campione secondo criteri raccontanti questa mattina sulle colonne del Corriere del Mezzogiorno:

“I dati raccolti si basano sulla bellezza del gioco proposto sul campo, grande impatto è dovuto allo score dei nuovi calciatori come come Kim e Kvaratskhelia, sulle cui tracce ci sono già i top club d’Europa, il rendimento di Osimhen. Inoltre, grazie ai top player della rosa è aumentato il turismo calcistico da più parti del mondo, al Maradona e in trasferta si sono visti tifosi coreani, in Georgia poi le partite del Napoli di Kvara addirittura vengono trasmesse nei cinema. Sul mercato estero il Napoli ha ancora grandissimi margini di miglioramento, il ritiro in Turchia e le amichevoli di spessore internazionale possono incentivare la crescita del Napoli fuori dai confini nazionali”