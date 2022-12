CorrSport – Verso Korea-Brasile, Kim non mancherà: rassicurazioni al Napoli dopo il fastidio al polpaccio

Non rinuncerà all’ottavo di finale contro il Brasile il difensore del Napoli Kim Min-jae. Dopo l’impresa compiuta dalla compagine coreana di approdare tra le migliori 16 del mondo, nessuno giustamente vuole mancare. Domani andrà in scena il match col Brasile e, nonostante il centrale partenopeo abbia accusato un fastidio al polpaccio al termine dell’ultimo match con il Portogallo, domani dovrebbe scendere regolarmente in campo, dopo aver fornito al Napoli rassicurazioni sulle sue condizioni:

“Dopo aver dominato in Italia e in Europa con il Napoli, niente e nessuno riuscirà a spezzare il suo sogno Mondiale sul più bello, scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport alla vigilia di una sfida pazzesca e irrinunciabile, conquistata a sorpresa con una rimonta straordinaria. L’ultimo match con il Portogallo Minjae lo ha vissuto dalla panchina facendo il tifo per i suoi con la tuta, ma domani la questione sarà diversa: il fastidio al polpaccio destro è sotto controllo, praticamente smaltito, e tra l’altro lo staff medico del Napoli è in contatto continuo con il giocatore. Dal Qatar, insomma, continuano ad arrivare segnali positivi e notizie confortanti sulla sua partecipazione al match”.