Avv. Lubrano sulla Juve: “I bianconeri rischiano su tre fronti, ipotizzabili sanzioni e penalità in classifica”

Enrico Lubrano, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha parlato ai microfoni della RAI per parlare del caso Juventus e dei rischi che i bianconeri corrono in termini di sanzioni:

“In caso di procedimento disciplinare da parte della giustizia dello sport, la Juventus rischia su tre fronti: il primo è relativo all’illecito amministrativo di base, cioè l’alterazione dei documenti, sanzionata con l’ammenda con diffida. La seconda fattispecie sarebbe l’accusa relativa all’illecito amministrativo aggravato, ovvero l’alterazione di documenti finalizzata all’ammissione ai campionati: in questo caso la sanzione andrebbe da una penalizzazione con uno o più punti in classifica, sino alla retrocessione all’ultimo posto in campionato, con l’esclusione dal campionato o con revoca dell’eventuale titolo. La terza fattispecie è relativa a eventuali accordi con tesserati in violazione delle norme federali, sanzionata con ammenda ed eventuale penalizzazione in classifica. Non costituisce un rischio possibile la riapertura di un procedimento disciplinare sulle plusvalenze, sulla quale la giustizia si è già espressa a favore dei bianconeri“.