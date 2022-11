GdS – Il 30 novembre partenza per la Turchia! Ma ancora nessun ufficialità sui rinnovi

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul ritiro in Turchia che sta partire. Secondo il quotidiano oltre il sistema di gioco è importante che il Napoli alla ripresa continui a praticare calcio verticale per portare più giocatori possibili vicino alla porta. Per Spalletti integrare insieme le qualità di Osimhen e Raspadori significherebbe aver migliorato le proprie possibilità di segnare e rendere imprevedibili le “uscite” degli azzurri. Intanto all’inizio della prossima settimana i giocatori, esclusi i mondiali sono tutti attesi per il raduno mercoledì 30 a Castel Volturno. Poi, probabilmente, il primo dicembre partenza per la Turchia, ma ancora non ci sono i contratti firmati.