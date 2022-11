CdS – Anche il Napoli su Kiwior! Cifre e dettagli dell’affare

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano sull’interesse del Napoli per il difensore polacco dello Spezia Jakub Kiwior. I due milioni di euro spesi dallo Spezia per prelevarlo dallo Zilina ora sembrano spesi ottimamente, dato che il club ligure ha già rifiutato 12 milioni di euro dal West Ham per cedere il suo difensore. Kiwior a 22 anni ha colpito il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli come uno dei migliori del suo ruolo, ottimo come potenziale e prezzo abbordabile. Il Napoli per Kiwior dovrebbe investire una cifra tra i 18 ed i 20 milioni di euro, ma sul giocatore ci sono anche Juve e Milan, che da tempo lo seguono. Un altro segnale che le prestazioni del difensore polacco sono sempre di alto livello. Ad inizio stagione, infatti, il difensore polacco è stato tra i migliori in campo nella partita al Maradona con lo Spezia.