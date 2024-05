La storia di Victor Osimhen si concluderà a giugno. L’attaccante nigeriano non giocherà più al Napoli la prossima stagione. Per questo motivo, i partenopei sono alla ricerca di un nuovo attaccante e lo avrebbero individuato nella Liga, precisamente nel Girona: Artem Dovbyk, attaccante ucraino, classe ’97, con all’attivo 20 goal e 6 assist in 32 presenze stagionali.