CdS – Juan Jesus in scadenza! Tanti club interessati al brasiliano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Juan Jesus. Secondo il quotidiano tanti i rinnovi in via di definizione mentre resta un punto interrogativo intorno al nome di Juan Jesus. Il difensore ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2023 e da potrebbe firmare con qualsiasi club in mancanza di un accordo con il Napoli in vista dell’estate. Tra l’altro sta per acquisire la cittadinanza italiana; e dunque diventerà comunitario. Sia chiaro: non soffiano venti di tempesta e anzi Juan, reduce da una collezione di prestazioni estremamente convincenti, da queste parti e in questa squadra ci sta una meraviglia e vuole lo scudetto. A ogni costo. Però la sua situazione comincia a stuzzicare una serie di club: hanno chiesto informazioni in Italia, ma anche l’OM, il Lione, l’Atletico ed il Galatasaray.