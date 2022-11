Gazzetta: Scambio Osimhen-Ronaldo: i retroscena dell’ipotetica trattativa

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si sofferma sullo scambio Ronaldo-Osimhen di cui si è parlato nelle ultime settimane di mercato estivo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che Jorge Mendes avesse seriamente intenzione di cedere CR7 al Napoli per portare Victor al Manchester United. Non a caso, si parlava di una trattativa da oltre 100mln di euro.

Alla fine, l’accordo non è mai stato raggiunto e l’attaccante nigeriano è rimasto in maglia azzurra. Un bene per la squadra di Spalletti, considerando le ultime uscite del numero 9.